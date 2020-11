Calciomercato Inter, clamoroso Eriksen | In Serie A per 12 milioni!

Christian Eriksen lascerà l’Inter a gennaio: l’ex Tottenham resterà in Serie A. Ecco i dettagli del trasferimento

L’esperienza di Christian Eriksen all’Inter verosimilmente si concluderà a gennaio. Il trequartista danese, troppo fuori dagli schemi di Antonio Conte, non si è ambientato in nerazzurro ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Per lui sembra profilarsi un clamoroso trasferimento in Serie A per 12 milioni di euro.

Inter, Eriksen al Milan per 12 milioni

La notizia era nell’aria già da diversi giorni, e stando a quanto riferito dal quotidiano ‘Libero‘, sono stati avviati i contatti per Eriksen al Milan. Il danese è approdato all’Inter per 18 milioni di euro a gennaio scorso, ma nella prossima finestra di mercato invernale, i nerazzurri potrebbero cederlo al club di Elliott. Un affare da almeno 12 milioni di euro, con il quale Marotta compierebbe una plusvalenza inattesa.

Con i soldi incassati, che potrebbero essere addirittura 20 milioni, l’Inter tenterebbe subito l’assalto a N’Golo Kanté, obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo di Conte. Eriksen resterebbe a Milano, ma passando sulla sponda rossonera. Un’operazione che avrebbe del clamoroso.

