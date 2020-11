Calciomercato Juventus e Inter, assalto al gioiello | Paratici entusiasta!

Juventus ed Inter mettono nel mirino il giovane talento. È in cima alla lista di Paratici: Marotta alla finestra, i dettagli

Le strade di Juventus ed Inter sono destinate ad incrociarsi. Non solo in campo, con nerazzurri e bianconeri in piena corsa scudetto, ma anche in ottica calciomercato. Paratici e Marotta promuovono a pieno il talento seguito in tutta Europa: è sfida aperta tra Juventus ed Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus-Ronaldo | Futuro già scritto: i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo tecnico e big | Dybala merce di scambio

Calciomercato, duello Juventus-Inter: ecco il nuovo Pogba

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nella lunga lista di obiettivi contesi da Inter e Juventus resta in primissimo piano quello che viene considerato il nuovo Pogba. Si tratta di Ryan Gravenberch, stella dell’Ajax seguito dai maggiori club europei.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La rosea sottolinea come Paratici abbia attribuito all’olandese il ‘voto’ massimo, 5 stelle, sul suo personalissimo taccuino. Anche Marotta rimane vigile sul 18enne di Amsterdam, pilastro dei ‘Lancieri’ e già a 9 presenze e 2 assist stagionali.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Maxi scambio sul tavolo!

Situazione dunque in divenire per quanto riguarda il futuro di Gravenberch che, accostato in passato anche al Milan, la prossima estate sarà molto probabilmente lontano dall’Olanda: Juventus ed Inter alla finestra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occasione shock | 30 milioni per due big del Real

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, idea a centrocampo | Occhi in Serie A