Calciomercato, De Sciglio si espone | Due strade per il futuro

Mattia De Sciglio ha parlato del suo trasferimento in Francia con la maglia del Lione. Il terzino è ancora incerto su quale sarà il suo futuro dopo questa stagione

L’ex terzino di Milan e Juventus inizia a parlare del mancato trasferimento con destinazione PSG, come riporta “Le10Sport”: “Non so perché il passaggio al PSG non si sia concluso. Ne abbiamo parlato molto, soprattutto a gennaio ma all’ultimo momento non c’era accordo tra Juventus e PSG e l’operazione si è interrotta”. Interessante retroscena di mercato, dunque, sul laterale basso, ora in forza al Lione.

De Sciglio e il possibile ritorno in Italia nei prossimi mesi

Il terzino si sofferma anche sulla possibilità di tornare in Italia al termine della stagione: “Ho scelto il Lione perché ha subito dimostrato la volontà di acquistarmi. Hanno creduto in me fin da subito. Questa fiducia è davvero ciò che mi ha spinto ad accettare immediatamente il prestito. Era il momento per me di provare un’esperienza all’estero. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Dopo non so cosa accadrà. Forse resterò qui, forse tornerò in Italia. Al momento non ne ho idea“.