Calciomercato, Arteta lo esclude | Derby Inter-Milan

Il centrocampista ex Lille vuole lasciare Londra: nel suo futuro può esserci la Serie A

Nicolas Pepe è oramai in fase di rottura con l’Arsenal: fuori dai piani tattici di Mikel Arteta, che gli sta continuando a preferire altri giocatori nel suo ruolo, il calciatore della Costa d’Avorio è attualmente in cerca di una nuova sfida lontano da Londra. Ai microfoni di ‘Canal+’ Pepe ha già specificato di ritrovarsi in una situazione a lui poco congeniale: “È frustrante: mi alleno, ma già so che non sarò in campo nel fine settimana”. Per questo motivo si aprono diversi scenari per lui, già a gennaio.

Calciomercato, Arteta lo esclude dai titolari

L’Arsenal ha fatto un investimento importante la scorsa estate, arrivando a spendere 80 milioni di euro per il suo cartellino dal Lille, ma a distanza di un anno il suo valore è sicuramente calato e sarà difficile rientrare della spesa fatta. Milan e Inter potrebbero essere interessate a dare una nuova vita calcistica al giocatore, soprattutto vista la necessità di avere ricambi in mezzo al campo con le tre competizioni che stanno tenendo impegnate le due società meneghine. Entrambe potrebbero muoversi proponendo un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione o di quella prossima, cercando di ammortizzare il prezzo del cartellino, in ogni caso ancora superiore ai 50 milioni.

