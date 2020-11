Calciomercato Juventus e Inter, colpo rimandato | Decisione definitiva!

Doccia fredda per Juventus ed Inter in vista di gennaio: il top player tolto dal mercato, assalto rimandato

Non arrivano buone notizie per il calciomercato di Juventus ed Inter. Bianconeri e nerazzurri, in vista di gennaio, rischiano di dover rimandare l’acquisto del top player. Il club ha deciso: a gennaio non si muove, ecco l’indiscrezione.

Calciomercato, beffa Juventus e Inter: sfuma il top player

Non arrivano buone notizie per uno dei grandi obiettivi, in vista del mercato invernale, di Juventus ed Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sportbild’ Christian Falk, il Bayern Monaco avrebbe deciso in maniera definitiva il futuro di Alaba in vista del mercato invernale. Il difensore, e terzino, austriaco non partirà nel mese di gennaio.

“Decisione: il Bayern non vuole vendere Alaba nella sessione invernale di calciomercato”, il tweet di Falk che non lascia spazio a dubbi. Ecco dunque che, per il futuro dell’austriaco in scadenza il prossimo giugno con i bavaresi, è tutto rimandato.

Non è da escludere che il giocatore non rinnovi e possa liberarsi a zero in estate: Inter, Juventus, Real Madrid e non solo sono avvisate. Alaba a gennaio resterà in Bundesliga.

