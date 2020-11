Arriva l’ufficialità della nuova sentenza per Juventus-Napoli dopo il ricorso azzurro

Lunga giornata di decisione per la sentenza da emettere circa il caso Juventus-Napoli, partita non disputata e attualmente a favore dei bianconeri nel risultato di 3-0, maturato a tavolino per decisione del Giudice Sportivo. Il ricorso presentato dai partenopei sperava di poter ribaltare la sentenza o di poter rinviare la gara per poter disputare sul campo la gara, alla fine però è arrivata la decisione.

Juventus-Napoli, respinto il riscorso partenopei: il comunicato UFFICIALE

Dopo più di un mese dallo 0-3 a tavolino di Juventus-Napoli, che ha visto trionfare i bianconeri senza vedere i partenopei scendere in campo, arriva la sentenza definitiva sul caso. Respinto ufficialmente il ricorso degli azzurri e sconfitta a tavolino che resta in vigore. Inoltre, anche il punto di penalizzazione ai danni del Napoli viene confermato.

A comunicare la decisione è il sito ufficiale della FIGC con una nota ufficiale che recita: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus”. Dunque decisioni confermate dalla Corte e Napoli che mantiene le penalità decise un mese fa.

