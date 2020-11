Calciomercato Milan, colpaccio in Germania | Intreccio in attacco

Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di un bomber in Germania: possibile operazione con uno scambio

L’ottimo avvio di stagione del Milan apre a prospettive interessanti per il club rossonero, che appare finalmente competitivo per il ritorno tra le prime quattro in classifica e dunque in Champions League, che manca ormai da diversi anni. Milan che sul mercato ha già messo le basi per il futuro con diversi acquisti giovani e di prospettiva, un processo che però andrà gioco forza proseguito nelle prossime sessioni. In particolare in attacco andrà trovato un erede di Ibrahimovic, che per il momento sta portando avanti la squadra di Pioli ma che per ovvie considerazioni legate alla carta di identità non potrà essere eterno. Il bomber del futuro potrebbe arrivare dalla Germania, in una operazione che si annuncia anche se fattibile complessa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, lo sfogo del big | Assist alla Juventus

Calciomercato Milan, Marcus Thuram nel mirino: la richiesta del Borussia Monchengladbach

Nel mirino, stando alla ‘Bild’, Marcus Thuram, giocatore che sta acquisendo statura internazionale e che promette di essere un potenziale top del ruolo. Il classe 1997 è infatti piuttosto corteggiato dalle big europee, ma i buoni rapporti con il suo agente Raiola potrebbero agevolare i rossoneri. Andrà convinto il Borussia Monchengladbach, che per liberarsi del suo talento chiede adeguate contropartite. In particolare, uno tra Rafael Leao e Ante Rebic. Il portoghese è valutato come un interessante alter ego del francese, il croato gode di ottima fama in Bundesliga visti i suoi trascorsi all’Eintracht. Uno scambio sulla base di una valutazione, quella di Thuram, che può essere compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ‘scippo’ dell’ex | Il gioiello si allontana!

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | Scambio in Serie A