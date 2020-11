Calciomercato Milan, Simeone sul rossonero | Derby spagnolo

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’addio di un esterno: Simeone lo vuole e si apre la sfida con un altro club spagnolo

In Serie A il Milan continua ad essere in vetta, grazie anche ai continui stop di Juventus ed Inter. I rossoneri arrivano dalla sconfitta contro il Lille in Europa League ed il pareggio casalingo con il Verona, ma la pausa servirà a ritrovare la strada della vittoria. Nel frattempo un calciatore continua a trovare poco spazio negli undici di Pioli e Diego Simeone lo mette nel mirino. Corsa a due tra spagnole.

Calciomercato Milan, Simeone punta Castillejo: c’è anche il Siviglia

In casa Milan continua ad esserci poco spazio per Samu Castillejo. Infatti l’esterno spagnolo ha giocato da titolare solo una volta in Serie A, mentre tre su tre in Europa League. A prendere il suo posto nell’undici titolare è Alexis Saelemaekers, che è in ottima forma.

Così sul calciatore spagnolo inizia ad esserci l’interesse di alcuni club, due in particolare. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, Diego Simeone avrebbe messo nel mirino il classe 1995 rossonero per portarlo nel suo Atletico Madrid. Oltre ai colchoneros però, ci sarebbe anche il Siviglia ad unirsi alla corsa a Castillejo. Molto del futuro dello spagnolo dipenderà dal suo impiego nei prossimi mesi, ma il suo futuro al momento inizia ad essere sempre più lontano dal Milan.

