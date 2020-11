Calciomercato Juventus, suggestione americana | No al super scambio

La Juventus pensa a un nuovo colpo di calciomercato e mette il big sul piatto per l’americano: c’è la risposta

È un avvio di stagione particolare e difficile per la Juventus, che ha effettuato una vera e propria rivoluzione nelle scorse settimane e ora sta effettuando diverse sperimentazioni in queste giornate con Andrea Pirlo, anche perché non c’è stato un pre campionato per provare i diversi sistemi di gioco.

In queste gare iniziali sta mancando anche la forza di Paulo Dybala, che non ha iniziato al meglio la stagione tra infortuni e prestazioni poco all’altezza e non sta riuscendo a fare la differenza sul campo. Per quanto riguarda la ‘Joya’ c’è anche la questione rinnovo ancora in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus, Dybala via: idea di scambio con Pulisic. Il Chelsea dice di no

A questo punto la Juventus pensa a una possibile cessione di Paulo Dybala, visto che l’argentino non sembra più essere un elemento fondamentale per l’attacco di Andrea Pirlo, che ha più volte schierato calciatori come Morata o Ramsey piuttosto che la ‘Joya’.

La compagine bianconera avrebbe pensato a uno scambio in Premier League da attuare nei prossimi mesi. Fabio Paratici avrebbe pensato a Pulisic da scambiare con Dybala, anche perché lo statunitense ha passaporto croato quindi è comunitario. Dal Chelsea però sarebbe arrivato un no secco che dunque avrebbe bloccato subito l’affare.

Non sarebbe dunque fattibile l’affare tra Juventus e i Blues, per cui i bianconeri potrebbero trovare nuove soluzioni per la cessione di Dybala.

