Calciomercato Juventus, un big dal Barcellona | Affare low cost

Il Barcellona è pronto a far fuori un suo elemento: la Juventus osserva la situazione e prepara l’offerta

È un avvio di stagione difficile per la Juventus, che non ha ottenuti fin qui i risultati sperato collezionando troppi passi falsi in Serie A. Ora i bianconeri sono distanti dalla vetta occupata dal Milan ma c’è ancora tutto il tempo a disposizione per rialzarsi in classifica e rispettare i pronostici.

L’importante in questo momento è fare bene in Champions League per non compromettere nulla e la qualificazione agli ottavi di finale sembrerebbe ormai a un passo, nonostante la brutta sconfitta rimediata in casa per 0-2 contro il Barcellona. Potrebbe bastare anche la vittoria contro il Ferencvaros per passare matematicamente i gironi.

Calciomercato Juventus, occasione Busquets: Koeman pronto a farlo fuori

Intanto Fabio Paratici continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia di nuove occasioni. Un nuovo affare potrebbe arrivare proprio dal Barcellona, visto che secondo ‘Don Balon’ il tecnico Ronald Koeman potrebbe far fuori Sergio Busquets.

La Juventus potrebbe pensare a lui in quanto potrebbe essere proprio il metronomo che manca ai bianconeri. Il club catalano potrebbe liberarlo per circa 3-4 milioni di euro visto che a luglio compirà 33 anni. I rapporti tra la ‘Vecchia Signora’ e il Barcellona sono ottimi e per questo l’operazione è fattibile.

I ‘Blaugrana’ si libererebbero così di un ingaggio importante, così come hanno fatto negli scorsi mesi con Suarez e Vidal.

