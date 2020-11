Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Maxi scambio sul tavolo!

Cristiano Ronaldo sta vivendo un gran momento ma il suo futuro potrebbe essere in bilico: pronta una maxi offerta

Il Paris Saint-Germain ha chiuso il calciomercato senza effettuare grossi colpi, ma continua a lavorare per pensare al futuro e rinforzare la rosa nelle prossime sessioni di calciomercato. Il ds Leonardo ha risposto ai tifosi attraverso Twitter e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole:

“È normale che sia associato al Psg perché il Psg fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l’ultimo mercato”

Calciomercato Juventus, il PSG su Ronaldo: pronta la maxi offerta

Il PSG dunque continua a pensare a Cristiano Ronaldo e potrebbe provare a mettere sul piatto un’offerta di scambio con due calciatori per uno. In particolare il club francese potrebbe provare a offrire alla Juventus i due argentini Paredes e Icardi.

Il centrocampista ha un valore di circa 25 milioni di euro, mentre l’attaccante ex Inter è attualmente valutato sui 40 milioni di euro. In totale quindi si arriverebbe sui 65 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe accettare solo per offerte da circa 50-60 milioni di euro senza giocatori sul piatto, anche per evitare minusvalenze.

Cristiano Ronaldo ha vissuto fin qui mesi importanti con la Juventus dimostrando di essere tutt’altro che un giocatore finito.

