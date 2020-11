Calciomercato Inter, idea a centrocampo | Occhi in Serie A

L’Inter per la prossima sessione di calciomercato potrebbe rimanere con il mirino in Serie A: occhi su un giovane centrocampista

Una sosta per gli impegni delle nazionali che sarà molto utile all’Inter per fare ordine e ritrovare la via della vittoria, che manca dalla partita contro il Genoa dello scorso 24 ottobre. Nel frattempo i nerazzurri lavorano per trovare nuovi innesti da inserire in rosa. Il mirino di Beppe Marotta si sposta su un giovane centrocampista della Serie A.

Calciomercato Inter, rinforzo a centrocampo: si punta Svanberg

Il calciomercato non si ferma mai ed in casa Inter si lavora alla prossima finestra di calciomercato per trovare nuovi rinforzi. Uno dei reparti più deludenti di questo inizio stagione è senza dubbio il centrocampo, che continua a non garantire il rendimento atteso. Così Beppe Marotta è alla ricerca di nuovi innesti nella zona centrale del campo e mette il mirino in Serie A.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la società interista avrebbe puntato Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna. Il classe 1999 è approdato in rossoblù due anni fa arrivando dal Malmo e fino ad ora ha collezionato 54 presenze nel campionato italiano, mettendo a segno 2 gol e 6 assist. I nerazzurri dunque sembrerebbero puntare sul giovane svedese nella rosa di Sinisa Mihajlovic, che qualora dovesse arrivare non rappresenterebbe una spesa troppo alta per il club nerazzurro, considerando che è arrivato a Bologna per 4,5 milioni di euro circa.

