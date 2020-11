Calciomercato Inter, ecco il vice-Lukaku | Ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma dell’Inter per l’acquisto del vice di Romelu Lukaku. I nerazzurri vogliono approfittare della situazione tra il club e il giocatore

Tanti infortuni per l’Inter in quest’inizio di stagione: in particolare, i problemi fisici degli attaccanti hanno creato alcuni problemi ad Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro è a corte di alternative, soprattutto per sostituire Romelu Lukaku. Pinamonti non dà le giuste garanzie e dunque a gennaio si potrebbe tornare su un calciatore già nel mirino in passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen subito in Germania | ‘Acconto’ per il colpo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte non decolla | Pronto l’assalto per il big

Inter, Giroud a gennaio lascerà il Chelsea

Secondo quanto riportato da ‘Football.London‘, il desiderio di Olivier Giroud è quello di lasciare il Chelsea a gennaio. Troppo poco lo spazio concessogli da Frank Lampard, vista la folta concorrenza nel reparto offensivo. L’attaccante francese non ha intenzione di perdere il treno per il prossimo Europeo con la Francia e vuole ripetere la strepitosa cavalcata del Mondiale 2018. Il giocatore è ancora nella rosa di Deschamps, ma il ct francese gli ha fatto intendere che i calciatori che saranno convocati dovranno essere titolare nei loro club.

Una situazione che ha fatto riflettere molto Giroud, desideroso di tornare ad avere delle chance, per accumulare minuti preziosi nelle gambe in vista dell’Europeo. L’Inter è alla ricerca di un vice-Lukaku, capace di dare respiro all’attaccante belga super impiegato in quest’inizio di stagione e probabilmente tornerà a trattare per l’ex Arsenal.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dybala scaricato | Super scambio in Premier!

Calciomercato Milan, ‘grana’ rinnovo | Big proposto all’estero!