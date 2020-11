Calciomercato Inter, Eriksen subito in Germania | ‘Acconto’ per il colpo

Christian Eriksen potrebbe presto lasciare l’Inter e approdare subito in Bundesliga. Il trequartista danese sarebbe una sorta di ‘acconto’ per un altro colpo

Da quand’è arrivato all’Inter, Christian Eriksen ha avuto delle difficoltà ad adattarsi nel calcio italiano e, più precisamente, nel gioco di Conte. Tante sono state le panchine da gennaio ad oggi e le -poche- partite giocate da titolare non sono state all’altezza delle aspettative. L’addio del trequartista danese a gennaio è concreto, ma potrebbe non verificarsi verso la Premier League.

Inter, Eriksen in Bundesliga: doppio affare

Christian Eriksen interessa a parecchi club tedeschi, su tutti il Borussia Dortmund. La squadra giallonera punta molto sui calciatori con le caratteristiche dell’ex Tottenham e a gennaio verosimilmente farà un’offerta all’Inter. Il club nerazzurro vuole liberarsi di un calciatore diventato molto scomodo per Conte.

L’idea è quella di cedere Eriksen al Borussia Dortmund anche per imbastire dei buoni rapporti tra i due club. Sono tanti gli elementi interessanti nella squadra allenata da Lucien Favre. Un nome su tutti, quello di Emre Can. Il tedesco venne preso dalla Juventus per 25 milioni di euro e l’Inter vorrebbe acquistarlo nel giugno 2021. L’affare Eriksen sarebbe una sorta di ‘acconto’ per mandare in porto la trattativa nella prossima sessione di mercato estiva.

