Calciomercato Inter, Conte sotto esame | Ecco come può arrivare Allegri

La posizione di Antonio Conte resta sempre in bilico. L’allenatore nerazzurro non riesce a replicare la scorsa stagione: Allegri in attesa

Tanti dubbi sul futuro di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter non sta convincendo particolarmente con poche vittorie collezionate in questo inizio stagionale. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport sono emersi troppi problemi con un lavoro non ottimale a causa dell’assenza di tranquillità.

Calciomercato Inter, Allegri sempre in pole

In aggiunta, c’è ancora Massimiliano Allegri che è ancora in cerca di una squadra. E così l’allenatore livornese potrebbe sostituire ancora una volta Antonio Conte dopo ciò che è avvenuto alla Juventus. Lo stesso tecnico leccese ha firmato un contratto fino al giugno 2022 che lo blinderebbe in sostanza. Ma se non dovessero arrivare risultati convincenti, la dirigenza nerazzurra dovrebbe prendere subito una decisione convincente.

Il presidente Steven Zhang, dopo l’incontro a Villa Bellini con Conte, resta sempre entusiasta del progetto nerazzurro soprattutto dopo aver raggiunto la finale di Europa League a Colonia. La fiducia, però, non può essere illimitata: nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Antonio Conte: Allegri è già pronto per una nuova avventura.

