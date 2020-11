Calciomercato Serie A, Mandzukic a un passo | Le ultime

L’attaccante non arriverà in Italia: è la prima richiesta del nuovo allenatore

Il Celta Vigo si prepara ad aprire un nuovo ciclo: dopo aver confermato l’esonero di Oscar Garcia, che non guiderà più la squadra galiziana, si sta ragionando su chi sarà il prossimo tecnico a guidare la società spagnola. La priorità si chiama Eduardo Coudet, allenatore argentino che ha lasciato l’Internacional e che avrebbe già avanzato la sua prima richiesta, che andrebbe a infastidire i piani anche dell’Inter.

Calciomercato Serie A, Mandzukic a un passo

Si tratta di Mario Mandzukic, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.com’. L’attaccante ex bianconero era stato accostato anche a diverse squadre italiane, tra cui Inter, Milan, Fiorentina e Bologna: fermo dal mese di luglio, quando ha risolto il proprio contratto con l’Al-Duhail, società con la quale si era accordato il primo gennaio di quest’anno, Mandzukic è attualmente svincolato e pronto ad aggregarsi a una nuova società. In Spagna ha già giocato una stagione, con la maglia dell’Atletico Madrid, e proprio in Liga si sta parlando di lui anche in chiave Barcellona, per poter sostituire Ansu Fati, fermo fino all’inizio del prossimo anno.

