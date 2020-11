Calciomercato, Allegri a sorpresa | Sfida per la panchina top!

Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri è sempre più vicino: ipotesi a sorpresa, il tecnico toscano in corsa per il top club

Massimiliano Allegri è pronto a tornare. Arrivano indiscrezioni dalla Spagna che vedono protagonista l’ex allenatore della Juventus, da tempo in attesa di una panchina illustre. Ecco quindi prospettarsi una clamorosa corsa a sei per guidare il top club: i dettagli.

Calciomercato, ritorno Allegri: è corsa a sei

Il futuro di Massimiliano Allegri lontano dalla Serie A. Dopo l’accostamento alla Roma e in Francia al Psg, il tecnico livornese è tra i candidati alla successione di Zinedine Zidane al Real Madrid. Secondo ‘Don Balon’, il tecnico transalpino sta per essere scaricato da Perez, deluso dai risultati dei ‘Blancos’. La batosta contro il Valencia la goccia che sta per far traboccare il vaso in casa Real: in tal senso, Allegri è tra i favoriti per sostituire nell’immediato l’ex centrocampista.

Il sestetto nei pensieri di Florentino Perez per rimpiazzare Zidane comprende anche Pochettino, tra i più chiacchierati, ma non solo. In lizza anche Blanc, Marcelino, l’ex capitano Raul (che non convince pienamente) e Low. Per il tecnico della Germania, però, bisognerebbe attendere la prossima estate.

Situazione in divenire, dunque: Allegri può tornare ad allenare nelle prossime settimane, il Real pensa all’allenatore toscano per sostituire Zidane.

