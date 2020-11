Calciomercato Milan, lo sfogo del big | Assist alla Juventus

A uno dei top player del Milan non è andata giù la prestazione con il Verona: arriva lo sfogo che è praticamente un assist alla Juventus

Tante discussioni sono sorte in merito al pareggio del Milan per 2-2 contro il Verona. I rossoneri avevano perso dopo 24 partite contro il Lille in Europa League per 0-3 e solo un gol oltre il 90′ di Ibrahimovic ha impedito la seconda sconfitta consecutiva. Un match disputato in modo molto buono dai ragazzi di Juric, che nei primi 20′ erano già in vantaggio di due reti a zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Zidane chiama Agnelli | I dettagli della telefonata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ‘scippo’ dell’ex | Il gioiello si allontana!

Milan, lo sfogo di Donnarumma contro il Verona

Nell’edizione odierna, la ‘Gazzetta dello Sport’ ha riferito uno sfogo di Gigio Donnarumma durante la partita contro il Verona, dopo il secondo gol subito: “Sui palloni alti arrivano sempre loro per primi, nell’ultima ora abbiamo subito cinque gol!“. Una frase che fa riferimento alla qualità della squadra, probabilmente non ritenuta all’altezza dal portiere.

La Juventus è pronta a prendere Donnarumma, che però ha intenzione di restare al Milan. Il portiere, però, con Raiola deve valutare la ‘qualità’ del progetto rossonero, altrimenti andrà via a parametro zero. Il club bianconero ha già l’accordo col super-agente per un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte non decolla | Pronto l’assalto per il big

Calciomercato Milan, ‘scippo’ dell’ex | Il gioiello si allontana!