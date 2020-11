Calciomercato, infortunio pesantissimo | Doppio assalto in Serie A

Il brutto infortunio spinge il top club a tornare sul mercato: doppio obiettivo in Serie A, i dettagli

Chiusa la settima giornata di campionato, si torna a pensare alle prossime trattative di calciomercato. In tal senso, dopo il grave infortunio il top club corre ai ripari e mette nel mirino due protagonisti in Serie A per la sessione di gennaio: le ultime.

Calciomercato, doppio assalto Psg: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Footmercato.net’, il Psg rischia di perdere per lungo tempo il nazionale tedesco Thilo Kehrer. Il club parigino pensa ad un’operazione chirurgica per il centrale che soffre di pubalgia. Ecco aprirsi due piste per i francesi, con il ds Leonardo che pone un doppio obiettivo in Serie A.

Da un lato Luis Felipe, rivelazione con la maglia della Lazio e già seguito dal Barcellona e Juventus. D’altro canto a rischiare sono proprio i bianconeri. Leonardo segue con interesse Merih Demiral, centrale turco cercato dal Milan durante l’estate.

Situazione in divenire, quindi, con il Psg a caccia di un difensore di spessore per sopperire alla lunga assenza di Kehrer: Lazio e Juventus sono avvisate.

