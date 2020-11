La Juventus pensa al futuro e potrebbe esserci una rivoluzione in casa bianconera: cambio in panchina e big in attacco

Non è un avvio facile per la Juventus, che ha effettuato una sorta di rivoluzione tra agosto e settembre e fin qui non ha conquistato troppi punti in campionato anche a causa delle diverse sperimentazioni che sta effettuando il tecnico Andrea Pirlo, all’esordio assoluto su una panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ‘scippo’ dell’ex | Il gioiello si allontana!

In Champions League invece la situazione è piuttosto tranquilla dove ai bianconeri potrebbe bastare un solo successo per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Il girone è semplice e Ferencvaros e Dinamo Kiev sembrano ormai dietro rispetto a Juventus e Barcellona, che sono a un passo dalla matematica certezza delle prime due posizioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte non decolla | Pronto l’assalto per il big

Calciomercato Juventus, idea Mancini per il futuro: con lui anche Aguero gratis

Ora ci saranno gare importanti per la Juventus e per Andrea Pirlo, che comunque sembra destinato a restare sulla panchina bianconera fino alla fine della stagione. Per l’estate prossima poi molto dipenderà dai risultati dell’attuale tecnico, che potrebbe anche salutare in futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala scaricato | Super scambio in Premier!

Nel mirino di Andrea Agnelli potrebbe esserci a sorpresa anche Roberto Mancini, che è molto stimato dal presidente della Juventus. Il rapporto con la Mazionale sembrerebbe essersi inasprito, soprattutto con Gravina, per questo potrebbe liberarsi nei prossimi mesi. Con lui in bianconero, si potrebbe tentare anche l’assalto a Sergio Aguero a parametro zero.

Mancini portò ‘El Kun’ al Manchester City, è un suo pupillo ed è in scadenza di contratto: un acquisto gratis rappresenterebbe un grande colpo.