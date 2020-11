Calciomercato Juventus, Ronaldo nello scambio | Secco rifiuto!

La Juventus inserisce Cristiano Ronaldo in uno scambio, ma arriva il rifiuto secco| Ecco le ultime sulla trattativa

La Juventus potrebbe presto cedere Cristiano Ronaldo. L’avventura a Torino sembra già al capolinea dopo l’arrivo nell’estate del 2018. L’ingaggio di CR7, circa 31 milioni di euro a stagione, è diventato troppo oneroso per le casse bianconere. Ecco perché la Juve ha pensato di inserirlo in uno scambio, per rinforzare altri ruoli in cui Pirlo è in piena emergenza.

Juventus, Ronaldo al PSG: scambio rifiutato

Il Paris Saint-Germain è la squadra più interessata a Cristiano Ronaldo. L’obiettivo del club è vincere la Champions League e l’arrivo dell’asso portoghese è visto come la soluzione migliorare per arrivare in fondo alla competizione continentale. La Juventus ha già in mente chi chiedere nell’ambito dello scambio.

Si tratta di Marquinhos, difensore centrale e all’occorrenza anche mediano. L’emergenza nel reparto arretrato della Juventus induce la dirigenza a chiedere il brasiliano. Tuttavia, per il PSG è un elemento imprescindibile e l’intenzione è quello di non lasciarlo andare per nessun calciatore al mondo. Non a caso è valutato circa 90 milioni di euro. Per Ronaldo, invece, la Juve vorrebbe sui 50 milioni. Ma i parigini non vogliono portare avanti la trattativa se dovessero privarsi di Marquinhos.

