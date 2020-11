Calciomercato, Real Madrid clamoroso | Doppia beffa per l’Inter

L’Inter ha un piano per il futuro ma il Real Madrid potrebbe infrangere i sogni di Marotta: in arrivo una doppia beffa

Il Real Madrid sta vivendo un vero e proprio incubo in questo avvio di stagione. I ‘Blancos’ non hanno effettuato un buon calciomercato ma come sempre sono partiti tra i favoriti in ogni competizione per via del blasone e di diversi elementi importanti ancora presenti in rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ‘scippo’ dell’ex | Il gioiello si allontana!

In questo avvio di stagione, però, le cose non sono andate benissimo e la squadra allenata da Zinedine Zidane ha collezionato troppi passi falsi sia in campionato che in Champions League. Nella Liga ora c’è un distacco dalla vetta di quattro punti mentre nella massima competizione europea bisogna provare a vincere a ‘San Siro’ con l’Inter per avvicinarsi alla qualificazione, altrimenti la situazione potrebbe complicarsi seriamente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte non decolla | Pronto l’assalto per il big

Calciomercato, doppia beffa per l’Inter: il Real Madrid pensa ad Allegri e spunta la suggestione Lukaku

In casa di Real Madrid potrebbe anche esserci un cambio in panchina e, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, tra i nomi che piacciono alla società c’è anche Massimiliano Allegri che potrebbe prendere il posto di Zinedine Zidane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala scaricato | Super scambio in Premier!

L’ex Juventus e Milan è seguito anche dall’Inter per il post Conte, ma a questo punto i nerazzurri potrebbero essere battuti dai ‘Blancos’. Ma non finisce qui, perché Allegri potrebbe richiedere alla società anche Romelu Lukaku, per questo potrebbe esserci un assalto da 90 milioni di euro in futuro.

In questo caso dunque potrebbe esserci una doppia beffa a sorpresa per Beppe Marotta, che perderebbe un allenatore nel mirino e l’attaccante più importante della rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, la furia di Marotta | “Boicottiamo le Nazionali”

Calciomercato Milan, ‘grana’ rinnovo | Big proposto all’estero!