Napoli, Gattuso manda in tribuna due calciatori! Giuntoli spiega

Il Napoli sta giocando proprio in questi minuti sul campo del Bologna. Gennaro Gattuso ha operato una scelta forte poco prima della partita: due calciatori sono finiti in tribuna

Mario Rui e Faouzi Ghoulam sono finiti in tribuna. Gennaro Gattuso non ha tollerato il comportamento dei due terzini mancini che sarebbero comunque partiti dalla panchina in favore di Hysaj. Attualmente il Napoli sta conducendo contro il Bologna con il punteggio di 0-1 grazie a un gol di testa di Osimhen.

Gattuso ne sbatte due in tribuna: Giuntoli spiega la scelta

Intervistato da SkySport nel prepartita di Bologna-Napoli, Cristiano Giuntoli ha spiegato le motivazioni che hanno portato il tecnico partenopeo alla forte scelta. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mario Rui e Ghoulam in tribuna? Sappiamo com’è fatto il nostro allenatore: vuole tutti sul pezzo. Non li ha concentrati ed ha scelto di farli riposare. Ha deciso che dovessero restare fuori perché non li ha visti attenti nella rifinitura. Veniamo da una gara particolare, in cui abbiamo sbagliato il primo tempo. Dobbiamo limitare questi alti e bassi nella rosa e l’allenatore deve agire come meglio crede”.

