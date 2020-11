Lazio-Juventus, tegola Pirlo | Infortunio nel riscaldamento

Nel lunch match Lazio-Juventus, Andrea Pirlo perde un uomo poco prima della partita: infortunio nel riscaldamento

Il big match di giornata tra Lazio e Juventus allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena alle 12:30 in uno scenario deserto per le norme Covid. Tra le tante assenze proprio a causa dei contagi e degli infortuni, se ne aggiunge un’altra a pochi istanti dall’inizio. Infatti durante il riscaldamento l’esterno della Juventus, FedericoChiesa, ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare il match. Una tegola per Andrea Pirlo che al suo posto decide di schierare il giovane Gianluca Frabotta per correre ai ripari. Il classe 1999 è stato già utilizzato più volte dal neo mister bianconero ed oggi arriva alla sua sesta presenza stagionale, terza dal primo minuto.

