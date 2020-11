Juventus, UFFICIALE Dybala fuori dai convocati | Niente Argentina

Paulo Dybala non prenderà parte ai prossimi impegni dell’Argentina. Ecco i motivi della decisione: niente Nazionale per l’attaccante di Andrea Pirlo

La Joya non sarà del gruppo di Scaloni nei prossimi giorni. Come accaduto già a ottobre, Paulo Dybala patisce un problema fisico proprio prima di partire con la sua Nazionale. Il numero 10, infatti, era stato inizialmente convocato dall’Argentina, ma proprio la Seleccion tramite il suo profilo ufficiale su Twitter ha aggiornato sulle condizioni dell’attaccante. Di seguito tutti i dettagli.

Niente Argentina per Dybala: ecco le ultime

L’inizio di stagione della Joya non è stato dei migliori fino ad ora. La forte concorrenza di Morata in attacco riduce gli spazi, ma anche i tanti problemi fisici accusati non aiutano. L’attaccante non prenderà parte al prossimo ritiro della Nazionale a causa di problemi urinari. A comunicarlo è proprio l’Argentina attraverso un tweet. Un mese fa, invece, la punta della Juventus era stata costretta ai box da una gastroenterite. Anche stavolta la convocazione della Joya salta a un passo dagli impegni in Nazionale. Intanto la stagione con la maglia della Juventus fatica a decollare.

