Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | Scambio in Serie A

Il Milan potrebbe acquistare un altro centrocampista nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri piombano su un calciatore che è stato obiettivo anche dell’Inter

Il Milan è pronto a investire ancora nel mercato per rinforzare ulteriormente la rosa e tentare con grande convinzione l’assalto allo Scudetto. I rossoneri, in particolare, potrebbero investire le loro risorse per un nuovo centrocampista. Di seguito le ultime novità a riguardo e le possibili prospettive che riguardano anche l’Inter.

Calciomercato Milan e il colpo Nandez. Inter ormai lontana

Dopo una grande prima stagione con la maglia del Cagliari, Nahitan Nandez si sta confermando a livelli molto buoni anche nella prima parte di quest’anno. In particolare, il calciatore sudamericano sta esaltando le sue caratteristiche nella catena destra di Di Francesco. In caso di partenza di Kessié, il Milan potrebbe piombare con convinzione sul calciatore, avendo un sostituto di primo livello in mezzo al campo e che conosce già la Serie A. Il grintoso centrocampista, grazie alla sua duttilità è entrato anche nel mirino dell’Inter. In caso di chiusura con il Milan, sarebbe un’autentica beffa per i cugini nerazzurri.

