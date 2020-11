Calciomercato Milan, ‘grana’ rinnovo | Big proposto all’estero!

Tante grane per Paolo Maldini sul fronte rinnovi: uno dei big dei rossoneri, infatti, è stato proposto all’estero. Il Milan valuta il da farsi

Il Milan è alle prese con i rinnovi di diversi calciatori molto importanti per Stefano Pioli. Paolo Maldini vorrebbe tenere i vari Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu anche se le trattative non sono ancora concluse. In particolare, sta facendo discutere la trattativa per il rinnovo del trequartista turco. L’accordo non è stato trovato e la richiesta del suo agente è molto alta.

Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘, il rinnovo di Hakan Calhanoglu è tutt’altro che vicino. Attualmente il numero 10 rossonero guadagna 2,5 milioni di euro. Le richieste del suo agente sono superiori ai 6 milioni di euro a stagione. Una cifra molto alta, che sta facendo riflettere molto la dirigenza del Milan.

Maldini e co., inoltre, sono consapevoli del fatto che l’agente di Calhanoglu sta offrendo il proprio assistito in giro per l’Europa, alla ricerca di un ricco contratto. Tuttavia, c’è un fattore da considerare: il trequartista turco è molto legato all’ambiente rossonero e vorrebbe restare a Milano. La sua volontà probabilmente sarà decisiva per trovare un accordo definitivo.

