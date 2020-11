Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A | I dettagli

La Juventus mette il mirino sul talento della Serie A molto seguito da vari club: potrebbe essere lui il prossimo grande colpo

Nel lunch match di oggi alle 12:30 ad attendere la Juventus c’è un importante esame contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nonostante gli impegni di campionato e coppe, i bianconeri continuano a delineare i piani per le prossime finestre di calciomercato. Occhi sul talento della Serie A, per il quale si apre la sfida con un club di Premier League.

Calciomercato Juventus, De Paul per la prossima stagione: concorrenza dal Leeds

La Juventus continua a dimostrarsi una società lungimirante, lavorando sin da subito a possibili colpi futuri. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul. L’argentino da tempo è nel mirino di molti club italiani – anche l’Inter, a quanto si dice – e non, ma i bianconeri sembrerebbero essere in competizione principalmente con un club inglese.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todo Fichajes’, ad essere in corsa per il numero 10 dei friulani sarebbero principalmente Juventus e Leeds. I due club vorrebbero entrambi puntare sull’argentino, ma i 40 milioni richiesti dall’Udinese porterebbero a far slittare l’assalto alla prossima estate. Naturalmente l’opzione juventina sembrerebbe essere quella più allettante per l’argentino, ma il lato negativo sarebbe un ingaggio inferiore a quello che potrebbe offrire il club inglese. Dunque l’Udinese resta ferma sulla propria richiesta di 40 milioni, mentre il calciatore avrà tempo fino a fine stagione per decidere del suo futuro, con Leeds e Juventus pronte a darsi battaglia.

