Calciomercato Inter, Barcellona all’assalto | Offerta e scambio a gennaio!

Il Barcellona è pronto a farsi avanti per il pilastro di Conte: cash e scambio, Koeman lo vuole già a gennaio

Se da un lato la priorità dell’Inter di Conte è il big match contro l’Atalanta, dall’altro non si spengono le voci di calciomercato in vista della sessione invernale di gennaio. In tal senso, il Barcellona di Koeman prepara l’offensiva per il big nerazzurro: super offerta, la risposta dell’Inter.

Calciomercato Inter, super offerta Barcellona: la risposta di Marotta

Il Barcellona torna a bussare alla porta dell’Inter. O almeno, nelle intenzioni del club blaugrana, c’è l’idea di un nuovo assalto in vista di gennaio a Nicolò Barella. Il talentuoso centrocampista nerazzurro, in scadenza nel 2024 con l’Inter, ha letteralmente stregato la società catalana pronta a mettere sul piatto una ghiotta offerta.

40 milioni di euro cash più il cartellino di Umtiti, accostato alle italiane durante lo scorso mercato estivo. No secco di Marotta, con l’Inter che non ha la minima intenzione di privarsi di Barella e anzi punta a blindarlo con un nuovo rinnovo.

Dopo la ‘telenovela’ Lautaro Martinez, il Barcellona guarda ancora in casa Inter. Barella, però, è destinato a restare: Conte può stare tranquillo.

