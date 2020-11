Calciomercato Juventus, ‘flop’ Dybala | Il sostituto lo sceglie Ronaldo!

La Juventus programma il prossimo colpo per l’attacco: Dybala delude, Ronaldo vuole l’ex compagno

Archiviato l’amaro pari contro la Lazio, la Juventus di Pirlo è pronta a tuffarsi nuovamente in ottica calciomercato. In tal senso, dalla Spagna arrivano voci sul possibile addio di Paulo Dybala al club bianconero. La ‘Joya’ ha deluso le aspettative in questo primo scorcio di stagione: Ronaldo ‘scarica’ l’argentino, ecco chi vuole con sè a Torino.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: 80 milioni per l’erede

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus starebbe pensando ad un rinforzo di spessore per la stagione 2021/22. In tal senso, per l’attacco della ‘Vecchia Signora’, spunta il nome di Marco Asensio. In scadenza nel 2023 con il Real, lo spagnolo è il prescelto di CR7 per rimpiazzare il deludente Dybala. Agnelli avrebbe in mente un’offerta da almeno 60 milioni di euro per il gioiello dei ‘Blancos’ che, di fatto, andrebbe a rimpiazzare proprio l’ex Palermo.

Dybala, valutato circa 80 milioni, saluterà dunque con ogni probabilità la prossima estate. Visto il contratto in scadenza nel 2022 ed il rinnovo che stenta a decollare, è plausibile che la ‘Joya’ possa rientrare in uno scambio, con il Real, per Asensio con il Real.

In questa stagione agli ordini di Zidane, Asensio ha collezionato 8 presenze e 525′ in campo; discorso diverso per Dybala, fermo a 6 apparizioni (306′) ed una sola rete realizzata.

