Atalanta-Inter, Conte: “Lukaku convocato” | In due in dubbio

Arrivano le parole di Antonio Conte alla vigilia di Atalanta-Inter. L’allenatore nerazzurro si è soffermato su Lukaku e il percorso della squadra

Dopo la sconfitta di Madrid contro il Real, l’Inter vuole ripartire subito con una vittoria e dovrà farlo domani sul campo dell’Atalanta. L’allenatore Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Loro hanno un grande allenatore, affrontarli non è semplice soprattutto per via del pressing sul portatore di palla“. Prima di iniziare a parlare, però, l’ufficio stampa dell’Inter ha comunicato: “I tamponi di Gagliardini e Radu sono risultati dubbi, per questo non si sono allenati“.

Atalanta-Inter, l’annuncio di Conte su Lukaku e il parere sulla stagione

Prosegue Conte in conferenza: “La classifica? Dobbiamo fare il nostro percorso, è giusto restare in basso se non miglioriamo. Per fare il salto di qualità manca poco, che però non è stato ancora annullato. Per ora non ci siamo“. Poi su Lukaku: “Si è allenato con noi e verrà convocato“.

Prosegue poi Conte in conferenza: “Per Sensi bisogna parlare coi medici, lavoriamo col giocatore, ma non sta dando risultati. E’ quasi sempre indisponibile“. Chiusura sulla partita di Madrid e sugli indisponibili: “Ho fatto pochi cambi perché non ce n’era bisogno, fortunatamente anche Zidane ne ha fatti tre. Bisogna avere tutti a disposizione, ma noi abbiamo spesso infortunati Sanchez, Sensi e ora anche Lukaku, in più c’è il problema dei positivi. C’è un po’ di stanchezza, ma domani vogliamo fare una buona gara“.

