Inter, UFFICIALE positivo al Covid | Conte perde il portiere

Brutte notizie in casa Inter con un nuovo positivo al Covid

Antonio Conte dovrà fare a meno di uno dei suoi portieri per la sfida contro l’Atalanta: Daniele Padelli è risultato positivo al Covid e dovrà osservare l’isolamento in attesa di un nuovo tampone negativo. Questo il comunicato ufficiale della società: “FC Internazionale comunica che Daniele Padelli è risultato positivo al covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

