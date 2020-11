Genoa, UFFICIALE un nuovo positivo al Covid | Il comunicato

Nuovo caso di positività al Covid in casa Genoa

Non finisce il calvario legato alle positività in casa Genoa. La società ha infatti comunicato tramite il proprio sito ufficiale un nuovo caso di Covid all’interno della rosa della prima squadra: si tratta di Cristian Zapata, che quindi dovrà saltare l’impegno contro la Roma del Ferraris. Questo il comunicato completo: “Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 6/11/2020 il difensore Cristian Zapata è risultato positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti”.

