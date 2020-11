Calciomercato, traballa la panchina | Chance per Montella

Potrebbe liberarsi presto un’ambita panchina internazionale. Dopo la lite delle ultime ore e il brutto gioco, occhio all’addio. Vincenzo Montella in corsa per la sostituzione

André Villas-Boas continua a non convincere sulla panchina del Marsiglia. Il contratto del tecnico scade a giugno, ma occhio all’addio in anticipo. Dopo la vittoria di misura contro lo Strasburgo, ma una brutta prestazione, il tecnico ha litigato con i giornalisti, come riporta Telefoot: “Vinciamo 1-0, cosa cerchi? Cosa vuoi? Smettila con le tue str****te… Scusa. Deludente per chi? Per te? Per me no, è solo per te”. La discussione con la stampa prosegue: “Quindi porterai i tuoi amici a fare il gruppo deluso laggiù e il gruppo felice nello spogliatoio. Devi cercare Barcellona o Juventus per avere più contenuti. L’anno scorso abbiamo vinto 2-1 contro il Lille con un solo tiro in porta, è straordinario. Mi basta per vincere contro il Lille così, serviva solo prendere tre punti e andare in Champions League”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, esonero in vista: Montella pronto a tornare

Calciomercato, occhio a Montella per il Marsiglia

Il tecnico ex Milan e Fiorentina potrebbe, dunque, tornare in panchina dopo diversi mesi in attesa di un nuovo club. Il Marsiglia continua a latitare sotto il profilo del gioco e la vittoria per 0-1 contro lo Strasburgo non ha per nulla convinto. Per questi motivi, un nervoso Villas-Boas potrebbe saltare già prima di giugno, naturale scadenza del contratto.