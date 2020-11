Un calciatore che ha scritto la storia del calcio potrebbe presto cambiare maglia. La Juventus, però, a sorpresa potrebbe mollare la presa. Di seguito le ultime novità

Il futuro di Marcelo potrebbe subire una notevole sterzata nei prossimi mesi. L’esplosione di Mendy a sinistra ha reso gli spazi a disposizione del brasiliano sempre più stretti al Real Madrid. A fine stagione, l’addio al club spagnolo sembra ormai inevitabile. La Juventus da diverso tempo è accostata al calciatore, ma ora i bianconeri non sembrano più interessati. Di seguito gli ultimi dettagli riportati da Don Balon.

Calciomercato Juventus, il futuro di Marcelo lontano da Torino

La notizia appare decisamente sorprendente. Marcelo per anni è stato un incubo assoluto per i bianconeri sul campo e uno dei calciatori più cercati dai torinesi sul mercato. I comportamenti non eccellenti fuori dal terreno di gioco e il netto calo nelle prestazioni porteranno in ogni caso il brasiliano lontano da Zidane, che sembra avere piani del tutto diversi. A questo punto, considerato il disinteresse della Juventus e dei maggiori club europei, Marcelo potrebbe trasferirsi in MLS o tornare in Brasile.

