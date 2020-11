Leonardo parte all’assalto della Serie A per costruire il nuovo PSG di Pochettino

Leonardo prepara una rivoluzione in casa Paris Saint-Germain, con Thomas Tuchel oramai sempre più in uscita: al posto del tecnico, finalista della scorsa Champions League, arriverebbe Mauricio Pochettino, la principale delle opzioni prese in considerazione dal dirigente brasiliano, stando a quanto riportato da ‘Le10Sport’. L’ex tecnico del Tottenham, però, vorrebbe due innesti dalla Serie A, già richiesti alla dirigenza parigina.

Calciomercato, Leonardo sui talenti di Juventus e Inter

Il primo è Paulo Dybala, sempre in bilico alla Juventus e protagonista di un inizio non entusiasmante nel ciclo aperto da Andrea Pirlo: l’offerta del PSG al momento sarebbe di 55 milioni di euro. Il secondo nome è quello di Christian Eriksen, arrivato alla rottura quasi totale con Antonio Conte che all’Inter non riesce a fargli trovare spazio: il trequartista danese aspetta solo l’offerta giusta per poter lasciare la Serie A e Milano e quella del Paris Saint-Germain potrebbe essere la soluzione più adatta a lui. La valutazione, in questo caso, è di 30 milioni di euro.

Con 85 milioni totali, quindi, Leonardo potrebbe assicurare a Pochettino i due innesti essenziali per riprendere l’assalto alla Champions League.

