Calciomercato Juventus, Haaland si libera | Patto segreto con Raiola

La Juventus potrebbe cercare di acquistare con forza il giovane attaccante Erling Haaland nelle prossime sessioni di calciomercato. Di seguito le ultime novità e il patto con Raiola

Erling Haaland è uno dei giovani attaccanti maggiormente desiderati sul calciomercato. La punta piace molto al Real Madrid, soprattutto in prospettiva, quando non potrà più contare su Benzema. I costi proibitivi di cui fino ad oggi si è parlato per l’operazione potrebbe scendere notevolmente. Secondo quanto riporta As, infatti, potrebbe esserci un patto segreto instaurato grazie a Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, novità per il colpo Haaland

Il futuro della giovane punta potrebbe subire un’accelerata decisiva a partire dal 2022. Secondo le ultime indiscrezioni, al momento dell’arrivo al Borussia Dortmund, Mino Raiola avrebbe strappato delle condizioni particolari. Si tratta di un accordo verbale che avrebbe agevolato la partenza del calciatore. Real Madrid e Juventus restano certamente i club in prima fila per la corsa all’attaccante. Vedremo, dunque, se questa indiscrezioni dei colleghi spagnoli sarà confermata nei prossimi mesi e potrà dunque partire l’assalto alla punta da parte di Agnelli e Paratici.

