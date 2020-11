Calciomercato Juventus, maxi scambio per Griezmann | No bianconero!

Proposta di scambio dalla Spagna: il Barcellona vuole il difensore della Juventus

Continua la ricerca del Barcellona per un centrale difensivo che possa, nel tempo, andare a sostituire Gerard Pique, oramai non più giovanissimo. L’obiettivo principale resta Matthijs de Ligt, il talento che la Juventus ha prelevato lo scorso anno dall’Ajax, dopo un’annata di altissimo livello, e che sta sempre più crescendo in maglia bianconera. In attesa di poter debuttare questa stagione, dopo l’intervento alla spalla di quest’estate, sull’olandese non mancano le pretendenti e il Barcellona sarebbe pronta al grande sforzo economico per vincere la corsa sulle concorrenti.

Calciomercato Juventus, maxi scambio per Griezmann

Pagato 75 milioni di euro dalla Vecchia Signora, la valutazione di de Ligt è attualmente potenziata dall’età molto giovane del difensore, per questo motivo il Barcellona ha proposto uno scambio di cartellini: alla rosa di Andrea Pirlo andrebbe ad aggiungersi Antoine Griezmann, acquistato nel 2019 dal Barcellona versando la clausola di 120 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid. Una cifra altissima visto il rendimento del giocatore, che nel frattempo si è svalutato, tanto da arrivare a un valore di circa 80 milioni di euro. Cifra che pareggerebbe quella di de Ligt, ma i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto anche un conguaglio economico per rendere più appetibile l’affare per i bianconeri.

Dalla Juventus, però, è arrivato il ‘no’ secco per la proposta: in attacco attualmente la squadra bianconera è al completo, anzi dovrà far sedere in panchina uno tra Ronaldo, Dybala e Morata. Inoltre la cessione di de Ligt, giocatore sul quale la società ha puntato molto, non è attualmente in programma.

Mario Petillo

