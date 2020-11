Calciomercato, clamoroso Inter | Si offre al Milan! I dettagli

Un clamoroso risvolto potrebbe accadere in casa Inter: il centrocampista stanco delle critiche si offre al Milan

In casa Inter continua la ricerca di risultati positivi dopo i due pareggi e la sconfitta contro il Real Madrid, che mette a serio rischio la qualificazione agli ottavi di Champions League. Nel frattempo crescono anche i malumori nello spogliatoio, soprattutto di un centrocampista stanco delle critiche. Incredibilmente si offre al Milan.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, affare saltato | L’agente lo porta all’Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Atalanta-Inter, Conte: “Lukaku convocato” | In due in dubbio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Nainggolan via | Resta in Serie A: spunta lo scambio

Calciomercato Inter, Sensi stufo delle critiche: scambio con il Milan

In casa Inter la tensione arriva alle stelle, visti gli scarsi risultati accumulati nell’ultimo periodo, soprattutto in Champions League. Uno dei calciatori più scontenti tra i nerazzurri sembrerebbe essere Stefano Sensi, continuamente fuori per infortunio e spesso criticato dal suo allenatore Antonio Conte.

Infatti in due anni in nerazzurro il centrocampista ex Sassuolo, pagato ben 20 milioni dall’Inter, ha collezionato solamente 21 presenze, di cui solamente 12 da titolare. Così il calciatore classe 1995 vorrebbe cambiare aria per riprendere in mano la sua carriera. La scelta per l’addio potrebbe essere clamorosa, offrendosi ai rivali del Milan. I rossoneri sul piatto potrebbero mettere uno scambio con uno tra Andrea Conte, Rade Krunic e Samu Castillejo. L’Inter naturalmente starebbe pensando bene al futuro di Sensi, che vista la prolungata indisponibilità potrebbe pensare di scaricarlo. Vedremo se da qui alle prossime sessioni di calciomercato qualcosa cambierà, ma i rapporti tra il centrocampista e l’Inter sembrerebbero avviarsi ai minimi termini.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter, UFFICIALE positivo al Covid | Conte perde il portiere