Calciomercato Inter, Nainggolan via | Resta in Serie A: spunta lo scambio

L’Inter non sta vivendo una grande annata e pensa già al mercato di gennaio: possibile scambio in Serie A, sul piatto Nainggolan

È un avvio di stagione difficile per l’Inter, che nonostante un calciomercato importante che ha portato solo rinforzi e praticamente nessuna cessione di spessore, non è riuscita a fare meglio di un anno fa almeno fino a questo momento. In Serie A ora il distacco dal Milan, che occupa la prima posizione, è di cinque punti.

Il campionato però non rappresenta ancora un problema in quanto c’è ancora tutto il tempo per recuperare, ma le difficoltà arrivano principalmente dalla Champions League, dove c’è il serio rischio che non si riesca a raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale in caso di sconfitta contro il Real Madrid anche nel match di ritorno.

Calciomercato Inter, il Genoa si fionda su Nainggolan: possibile scambio con Rovella

Mentre la compagine allenata da Antonio Conte prova a rialzarsi, la società continua a pensare al calciomercato. Radja Nainggolan sembrava in partenza a settembre ma alla fine non è stato trovato l’accordo per l’addio, che a questo punto potrebbe essere rinviato a gennaio.

Il belga non sta facendo la differenza e per questo in caso di buone offerte potrebbe salutare. Su di lui potrebbe esserci l’interesse del Genoa di Maran, che lo ha allenato a Cagliari un anno fa. I nerazzurri potrebbero pensarci proponendo uno scambio con il talento Rovella, che piace anche alla Juventus.

Il centrocampista classe 2001 sta sorprendendo tutti in questo avvio di calciomercato e potrebbe essere un colpo importante per il futuro.

