Calciomercato, l’attaccante ritorna in Serie A | Irrompe l’Inter!

In casa Inter si continuano a cercare rinforzi per l’attacco e si punta ad un calciatore che vorrebbe tornare in Serie A: tanta concorrenza

Il calciomercato non si ferma mai ed i club di Serie A iniziano già a lavorare per i prossimi acquisti da effettuare nella sessione di gennaio. Alcuni club italiani vorrebbero riportare in Italia l’attaccante trasferitosi all’estero ma con il desiderio di tornare in patria. Tra questi si inserisce l’Inter.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, affare saltato | L’agente lo porta all’Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Atalanta-Inter, Conte: “Lukaku convocato” | In due in dubbio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Nainggolan via | Resta in Serie A: spunta lo scambio

Calciomercato Inter, El Shaarawy nel mirino: sfida a Roma e Fiorentina

In casa Inter sembrerebbero essere molti gli aspetti da migliorare al momento, visti gli scarsi risultati ottenuti fino ad ora. Uno di questi sembrerebbe essere l’attacco, dove c’è bisogno di nuovi rinforzi che facciano rifiatare Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Così Beppe Marotta sembrerebbe aver messo nel mirino l’attaccante ex Roma e Milan, Stephan El Shaarawy.

Il ‘faraone’, che al momento milita in Cina con la maglia dello Shanghai Shenhua, vorrebbe tornare in Italia già a gennaio per giocarsi le sue chance di essere convocato per Euro 2021 da Roberto Mancini. Su di lui da tempo hanno messo gli occhi la sua ex squadra, la Roma, ma anche la Fiorentina. Ad inserirsi tra le due ora spuntano i nerazzurri, con l’intenzione di rinforzare il reparto offensivo già a gennaio. Vedremo tra le tre quale sarà la prossima squadra di El Shaarawy, che non vede l’ora di tornare in Italia.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Inter, Leonardo all’assalto | Doppio ‘scippo’: le cifre