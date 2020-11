Calciomercato Inter, svolta e firma Barella | Affare da 110 milioni

L’Inter non è in un grande momento ma continua a lavorare per il futuro: c’è la mossa che beffa tutti, accordo raggiunto!

Non è un momento facile per l’Inter, che non ha vissuto un grande avvio di stagione e vuole rialzarsi al più presto per recitare la parta da protagonista in questa lunga e avvincente annata. La Serie A è ancora all’inizio e il distacco di cinque punti dal Milan non preoccupa i nerazzurri, visto che c’è tutto il tempo per recuperare.

Ciò che non va è probabilmente il cammino in Champions League, dove i recenti passi falsi rischiano di compromettere fin da subito l’annata. Ora ci sarà il ritorno con il Real Madrid e serviranno i tre punti per rimettersi in gioco e lottare nelle ultime due giornate per conquistare l’accesso agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, accordo con Barella: rinnovo fino al 2025!

Intanto la società non smette di lavorare e pensa a nuovi colpi sul calciomercato. Prima però bisogna analizzare la situazione dei propri tesserati, visto che in tanti starebbero ricevendo delle richieste importanti dalle grandi società d’Europa.

Tra questi ci sarebbe anche Nicolò Barella, che si sta dimostrando un elemento affidabile e fondamentale del centrocampo. La società vorrebbe blindarlo definitivamente e, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, avrebbe preparato un nuovo contratto fino al 2025. Il suo ingaggio dovrebbe salire da 2.5 milioni a 4 milioni di euro all’anno, per un totale di 20 milioni.

L’Inter dunque è pronta a blindare uno dei suoi calciatori più importanti e, senza includere una vera e propria clausola di rescissione, Marotta gli avrebbe promesso di farlo partire in caso di offerta di un top club straniero superiore ai 90 milioni di euro.

