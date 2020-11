Calciomercato Inter, assalto Barcellona | Altro obiettivo tra i nerazzurri

Assalto Barcellona in casa Inter: i catalani mettono nel mirino un altro calciatore nerazzurro che li ha impressionati

L’Inter continua a dover far fronte alla minaccia Barcellona nelle prossime sessioni di calciomercato. Infatti da tempo il club catalano ha messo nel mirino l’attaccante argentino Lautaro Martinez, che però sembrerebbe non essere l’unico. Altro calciatore nerazzurro nel mirino degli spagnoli.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino del Barcellona: il rinnovo deve accelerare

Da tempo ormai la maggiore minaccia in casa Inter sembrerebbe essere il Barcellona. Infatti l’obiettivo primario per l’attacco dei catalani continua ad essere Lautaro Martinez, attaccante corteggiato a lungo ma senza mai riuscire a sferrare il colpo decisivo. L’argentino però sembrerebbe ormai non essere più l’unico obiettivo dei catalani tra le fila nerazzurre.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, la società blaugrana avrebbe inserito nella lista degli acquisti anche il centrocampista Niccolò Barella. L’ex Cagliari sta disputando l’ennesima ottima stagione e sembrerebbe aver stregato Koeman e la società catalana. Questo naturalmente fa scattare l’allarme in casa Inter, che dovrà iniziare ad accelerare le pratiche per il rinnovo del centrocampista, attualmente valutato intorno ai 50 milioni di euro dal club nerazzurro. In casa Inter comunque si continua a lavorare per il rinnovo del calciatore, pensando al prolungamento fino al 2025 con ingaggio da 4 milioni di euro. Vedremo l’estate prossima se Barella deciderà di restare in nerazzurro o sceglierà la maglia blaugrana per il suo futuro.

