Roma, UFFICIALE: Dzeko positivo al Covid | L’annuncio dell’attaccante

La Roma sarà costretta a fare a meno di Edin Dzeko nella partita contro il Genoa. L’attaccante bosniaco, infatti, è risultato positivo al Covid-19 come annunciato dallo stesso calciatore

Grave assenza per la Roma in vista del prossimo match contro il Genoa. La punta principale della squadra è positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è l’attaccante stesso sul suo profilo Instagram. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma”.

