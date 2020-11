PSG, ESCLUSIVO Berard: “E’ guerra con Tuchel!” | Il sogno è Allegri

In esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, il giornalista de Le Parisien, Christophe Berard sul futuro di Tuchel

E’ un periodo difficile, quello che sta attraversando Thomas Tuchel sulla panchina del PSG. Seppur martoriato dagli infortuni e dai positivi in rosa, il tecnico tedesco non sta entusiasmando alla guida del Paris Saint-Germain, al punto che il plenipotenziario Leonardo, ne starebbe chiedendo la testa al consiglio amministrativo. E in lista per l’eredità di Tuchel, ci sarebbero Massimiliano Allegri e Thiago Motta, due profili estremamente stimati dal brasiliano, desideroso di dare una scossa al club parigino.

Berard: “Guerra con Tuchel, addio certo a fine stagione! Leonardo sogna Allegri”

“Sul fatto che Leonardo voglia licenziare Tuchel, non c’è alcun dubbio, ma è ancora troppo presto per eventuali colpi di scena – rivela in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, Christophe Berard, collega de ‘Le Parisien’ – Il tecnico tedesco gode ancora della stima parziale del consiglio, che non ha intenzione di esonerarlo: Tuchel guadagna quasi 10 milioni di euro all’anno e una separazione anticipata, adesso, costerebbe troppo per il Paris. Resta certo, però, che a l’ex Dortmund dirà addio al club parigino”. Porte chiuse a Thiago Motta, almeno per il momento: “Non vedo come possa giungere sulla panchina del PSG, al netto di un tracollo totale o di un’eliminazione in Champions… – continua Berard, che spiega – Attualmente, è in corso una guerra tra Leonardo e Tuchel: è evidente che il direttore brasiliano sogni l’arrivo di Allegri, ma è davvero troppo presto per anticipare qualcosa”.

