Manchester City, Guardiola scherza: “In estate in Italia…”

Manchester City, Guardiola in Italia: la frase scherzosa del tecnico catalano, in una diretta web su Instagram

Nel recente passato, si è scritto molto su un possibile addio di Guardiola al Manchester City che poi non c’è stato. Il tecnico catalano rimane comunque uno dei tecnici più ambiti sulla piazza e soprattutto in Italia si guarda con interesse al suo futuro. Per ora, ha dichiarato di voler concludere il suo contratto con il club inglese. Ma in Serie A si sogna, prima o poi, un suo approdo, trattandosi dell’unico grande torneo dove non ha mai allenato. In una diretta Instagram con la giornalista Ilaria D’Amico, per qualche secondo, accende la miccia su un suo effettivo sbarco nel nostro campionato: “La prossima estate vengo in Italia”. Salvo poi aggiustare il tiro scherzando poco dopo: “Sì, vengo per giocare a golf con Vialli e Mauro“. Una simpatica boutade, al momento dunque non è in cantiere nessun cambio radicale nella sua carriera. In futuro, chissà…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, scambio Juventus-Manchester City | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, ‘scippo’ a Guardiola | Colpo a zero