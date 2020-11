Calciomercato Milan, pagata la clausola | L’obiettivo vola in Premier

In casa Milan si punta un obiettivo per il prossimo anno che sta sorprendendo l’Europa: il club di Premier paga la clausola e se lo assicura

Nella serata di ieri di Europa League si interrompono i 24 risultati utili del Milan per mano del Lille, che a San Siro batte i rossoneri per 0-3. Nel frattempo il club milanista inizia già a delineare i piani per il calciomercato del futuro, vedendo però sfumare un giovane obiettivo europeo. Clausola pagata e volerà in Premier League.

Calciomercato Milan, ‘beffa’ Szoboszlai: l’Arsenal pagherà la cluasola rescissoria

Un altro talento sta stupendo l’Europa, segnando gol importantissimi in Champions League con la maglia del Salisburgo. Questo è Dominik Szoboszlai, classe 2000 nato a Budapest. Nel suo ruolo di mezz’ala continua a sorprendere il calcio europeo a suon di giocate e gol, ben 2 nelle prime tre partite di Champions League. Su di lui sono tante le squadre ad aver messo gli occhi e tra queste c’è anche il Milan.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’ però, il destino del calciatore ungherese non sarà in Italia. Infatti sembrerebbe che l’Arsenal di Mikel Arteta sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 25 milioni già a gennaio per assicurarsi il giovane talento. Così anticiperebbe la vasta concorrenza, facendo sfumare l’obiettivo anche del Milan, che lo osservava da tempo.

