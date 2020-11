Calciomercato Milan, post Calhanoglu in Serie A | Scambio più soldi

Il futuro di Hakan Calhanoglu sembrerebbe essere sempre più lontano dal Milan: i rossoneri trovano il sostituto in Serie A

La situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu continua ad essere un problema in casa Milan. Infatti il rinnovo è sempre più difficile e la società rossonera cerca un sostituto del turco, che viene trovato proprio in Serie A. Proposti i cartellini di due calciatori più un conguaglio economico.

Calciomercato Milan, De Paul per il dopo Calhanoglu: Gabbia e Conti più soldi

Il calciomercato non si ferma mai e tra gli impegni di campionato e coppe i club continuano a lavorare per le prossime sessioni. In casa Milan ci si inizia a guardare intorno per il post Hakan Calhanoglu, il cui rinnovo sembrerebbe essere sempre più lontano. L’obiettivo dei rossoneri per sostituire il turco sembrerebbe essere Rodrigo De Paul, calciatore dell’Udinese.

Per arrivare al classe 1994 argentino, valutato dal club friulano 40 milioni di euro, i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto i cartellini di Andrea Conti, valutato tra i 12 ed i 13 milioni e Matteo Gabbia, valutato circa 5 milioni. Oltre ai cartellini dei due difensori il Milan offre un conguaglio economico intorno ai 18-20 milioni. Questa sicuramente sarebbe un’offerta molto allettante per l’Udinese, visto che oltre a due difensori che potrebbero rivelarsi importanti, riuscirebbe a fare anche cassa. Vedremo se i friulani accetteranno la proposta milanista e se i rossoneri si assicureranno il post Calhanoglu.

