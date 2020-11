Calciomercato Juventus, Allegri vuole il fedelissimo | Proposta irrinunciabile

Massimiliano Allegri è pronto a tornare ad allenare e mette nel mirino un fedelissimo della Juventus: l’offerta è irrinunciabile

Dopo più di un anno Massimiliano Allegri continua ad essere senza squadra, ma il suo ritorno sembrerebbe molto vicino. Su di lui c’è il forte interesse del PSG, che lo vorrebbe come sostituto di Thomas Tuchel. Una volta approdato sulla panchina parigina il tecnico toscano vorrebbe portare con sé un suo fedelissimo della Juventus. L’offerta fa gola ai bianconeri, che però rilanciano.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Szczesny al PSG: offerti 45 milioni, ma i bianconeri rilanciano con Verratti

Massimiliano Allegri è sempre più vicino all’approdo sulla panchina del PSG. Infatti dopo gli scarsi risultati in Champions League il posto di Thomas Tuchel continua ad essere in bilico, con il tecnico toscano in pole position per sostituirlo. Nel caso in cui dovesse approdare nel club parigino Allegri avrebbe già in lista il primo obiettivo, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny.

Infatti l’estremo difensore sarebbe uno dei fedelissimi del tecnico ex bianconero, che sarebbe pronto a tutto per averlo con sé nella nuova avventura. L’offerta del PSG ammonterebbe a 45 milioni di euro, una cifra non indifferente che fa gola ai bianconeri. La Juventus però vorrebbe provare a rilanciare, proponendo lo scambio con Marco Verratti, centrocampista da tempo voluto dalla società juventina. Un affare che in un modo o nell’altro infiammerà sicuramente il calciomercato.

