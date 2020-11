Calciomercato, altra offerta per Sergio Ramos | Juventus in agguato

Sergio Ramos è uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare la difesa. Al difensore spagnolo è arrivata un’altra offerta dal Real Madrid per il rinnovo del contratto

La Juventus ha intenzione di ingaggiare Sergio Ramos a parametro zero. Troppo ghiotta l’occasione di accaparrarsi un difensore centrale che con la maglia del Real Madrid ha segnato ben 100 gol. Il capitano dei blancos ha il contratto in scadenza nel 2021 e l’accordo con il club non è stato ancora trovato. Anche se da Madrid è arrivata l’ennesima proposta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri vuole il fedelissimo | Proposta irrinunciabile

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Super scambio con il Real

Juventus, l’ultima proposta del Real Madrid per Sergio Ramos

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, il Real Madrid ha avanzato a Sergio Ramos l’ultima proposta per convincerlo a rinnovare il contratto. Un prolungamento di due anni, proprio come richiesto dal difensore spagnolo, ma con un ingaggio più basso. Un’offerta che potrebbe indurre il capitano delle Merengues a rinunciare definitivamente a proseguire con il Real, con la Juve che resta in agguato.

Nei giorni scorsi, infatti, sarebbe arrivata della ricca offerta della Juventus: un triennale da 12 milioni di euro a stagione. Inoltre, a Sergio Ramos hanno chiesto di sbrigarsi nel prendere una decisione per avere margini di manovra sul mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, pagata la clausola | L’obiettivo vola in Premier

Calciomercato, ipotesi scambio Juventus-Inter! Cifre e dettagli